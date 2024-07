Rodri e Morata foram campeões da Eurocopa com a Espanha - Christophe Simon/AFP

Publicado 23/07/2024 20:41

A Uefa abriu investigação para analisar ofensas direcionadas a Gibraltar durante a comemoração da conquista da Eurocopa pela seleção espanhola. O meia Rodri e o atacante Morata são os principais alvos da polêmica após o torneio entre seleções, que aconteceu entre 14 de junho e 14 de julho.

"A Federação de Gibraltar fará reclamação oficial à UEFA após as celebrações do Euro 2024 da Seleção Masculina Espanhola. A Federação de Futebol de Gibraltar notou a natureza extremamente provocativa e insultuosa das comemorações em torno da vitória da seleção espanhola masculina na Euro 2024", diz o comunicado emitido pela entidade.

A Uefa informou que o caso está sendo analisado e, caso alguma punição seja aplicada, será a de suspensão dos jogadores em partidas da Liga das Nações. Durante a festa, a dupla liderou milhares de torcedores gritando "Gibraltar é espanhol".

O jogador albanês Mirlind Daku, que foi suspenso de duas partidas da seleção da Alemanha por cantos nacionalistas contra a Sérvia e a Macedônia do Norte, recebeu punição semelhante aplicada pela entidade que comanda o futebol na Europa.



Apesar de ser localizado no extremo sul da Espanha, Gibraltar pertence a Grã-Bretanha, que teve o território cedido pelos espanhóis durante a Guerra da Sucessão Espanhola, que ocorreu entre os anos de 1701 e 1714, através do Tratado de Utrecht.