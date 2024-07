Fabio Matias, ex-Botafogo, foi demitido do Coritiba - Divulgação/Coritiba

Publicado 23/07/2024 22:55

Foi rápida a passagem de Fabio Matias como treinador do Coritiba na Série B do Brasileirão. Nesta terça-feira (23), o clube paranaense anunciou a demissão do ex-auxiliar técnico do Botafogo, que teve apenas 25% de aproveitamento em oito jogos.

Fabio Matias, de 44 anos, deixou o Botafogo no mês de junho para seu primeiro trabalho à frente de uma equipe profissional. Ele ganhou destaque no Alvinegro pela campanha que levou a equipe até a fase de grupos da Libertadores entre os trabalhos de Tiago Nunes e Artur Jorge - atual comandante.

Pelo Coxa, foram cinco gols marcados e outros 11 gols sofridos, com campanha de uma vitória, três empates e quatro derrotas. Ele tinha contrato até o dezembro de 2025.

A última partida do Coritiba sob o comando de Fabio Matias foi na última segunda-feira, na goleada por 4 a 0 sofrida para o líder Santos. O técnico deixa o Coxa na 14ª colocação da Série B.