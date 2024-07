Rebeca Andrade é uma das melhores ginastas do mundo - Kenzo Tribouillard / AFP

Rebeca Andrade é uma das melhores ginastas do mundoKenzo Tribouillard / AFP

Publicado 26/07/2024 10:46

Paris - Rebeca Andrade e Simones Biles prometem protagonizar uma disputa histórica na ginástica nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A brasileira e a americana são consideradas as melhores do mundo e inscreveram novos movimentos que poderão ser batizados com seus nomes, caso consigam executar com perfeição durante a competição.

A ginasta brasileira, que é uma das principais esperanças de medalha do Brasil em Paris, inscreveu um novo salto: o Triplo Twist Yurshenko, um salto nunca realizado em competições oficiais da ginástica artística. O Comitê Técnico avaliou o salto de alta complexidade e como grau seis de dificuldade. O movimento inclui três piruetas em torno de si.

Já a americana inscreveu um novo elemento nos movimentos nas barras assimétricas. O movimento de Simone Biles possui um círculo de quadril para frente com 1,5 giros (540°), seguido por uma parada de mão. O Comitê concedeu um grau 0,5 de dificuldade. A multicampeã possui outros cinco movimentos batizados com seu nome.

Para homologar um movimento no código de pontuação da ginástica, o atleta precisa inscrever formalmente antes de executá-lo em uma competição oficial. Para conquistar o nome de qualquer elemento, os ginastas precisam realizá-los em algum momento da competição, sem falhas graves. A inscrição significa apenas uma intenção de fazer o movimento e não determina a obrigatoriedade de executá-lo.