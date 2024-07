Reinier busca conquistar seu espaço no Real Madrid - Reprodução / Instagram

Reinier busca conquistar seu espaço no Real MadridReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2024 18:25

Espanha - Em busca de espaço no Real Madrid, Reinier marcou um dos gols da equipe merengue na vitória por 3 a 0 sobre o Albacete. O duelo foi o primeiro amistoso de pré-temporada do clube. O meia celebrou o tento marcado e afirmou que irá continuar lutando por um espaço na equipe comandada por Carlo Ancelotti.

"Estou fazendo a pré-temporada aqui no Real Madrid desde o começo e os treinos têm sido muito bons. Recebi a oportunidade de jogar um tempo inteiro e tive a felicidade de marcar um dos gols da vitória. Estou feliz, motivado e continuarei me dedicando, ao máximo, para tentar conquistar o meu espaço e realizar uma boa temporada", afirmou Reinier.



O jovem jogador começou o amistoso no banco de reservas e jogou os 45 minutos finais. A partida teve uma mescla de jogadores da equipe principal com atletas do Real Madrid Castilla.

Seu futuro, no entanto, não está garantido. Isso porque a tendência é de que o meia seja emprestado novamente pelo Real Madrid

Caso realmente seja cedido mais uma vez, será o quarto empréstimo do brasileiro desde que chegou ao Real, em 2020. Ele já passou por Borussia Dortmund, Girona, da Espanha, e Frosinone, da Itália. No entanto, em nenhum clube conseguiu se destacar.

Com contrato até julho de 2026, Reinier foi comprado por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões, na cotação da época) do Flamengo, onde fez 15 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências. Ele ainda não teve chance de atuar na equipe principal do Real Madrid.