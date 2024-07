Calafiori se destacou pela seleção italiana e fechou com o Arsenal - Jonathan Moscrop/Getty Images/AFP

Publicado 24/07/2024 21:12

O Arsenal acertou a contratação do zagueiro Calafiori, destaque da Itália na última Eurocopa. O clube inglês deve pagar ao Bologna cerca de 40 milhões de euros (R$ 245 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 30,6 milhões) em bônus pelo jogador 22 anos.

Calafiori irá para os Estados Unidos, onde o Arsenal ficará concentrado em pré-temporada, para realizar exames médicos e assinar contrato válido por cinco anos. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

O zagueiro também esteve na mira do Real Madrid, Juventus e outra equipe da Premier League, esta não revelada. O Arsenal, comandado por Mikel Arteta, levou a melhor na disputa e acertou com o zagueiro, que vai disputar posição com Saliba e Gabriel Magalhães.