Thomas Bach é o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI)Divulgação / COI

Publicado 24/07/2024 18:54

França - A Agência de Testagem Internacional e a Agência Mundial Antidoping divulgaram relatórios durante reunião com o Comitê Olímpico Intenracional (COI) sobre o controle antidopagem realizado antes do início dos Jogos Olímicos. Segundo a dra. Valérie Fourneyron, conselheira da ITA, 88% dos atletas já foram testados nos últimos seis meses.

Até o dia 17 de julho, mais de 32 mil controles de doping foram realizados, representando um aumento de 45% em relação aos seis meses anteriores.

Um dos gráficos exibidos na reunião mostrou o percentual testado em cada comitês nacional entre os 25 primeiros do quadro de medalhas de Tóquio 2020 - disputado em 2021 por conta da pandemia da Covid-19. O Brasil aparece com 71% de seus atletas testados de acordo com as recomendações da ITA. O país com melhores níveis de testes foi a Hungria, com 97% de testes de acordo com as recomendações e apenas 1% que não foi testado.



Para os Jogos de Paris, seis mil amostras estão previstas para o controle. Casos positivos na competição serão manejados independentemente pela ITA e, caso seja necessário, repassados à Corte Arbitral do Esporte (CAS).