Iga Swiatek e Bia Haddad treinaram na quadra central Philippe Chatrier de Roland Garros - Gaspar Nóbrega / COB

Publicado 24/07/2024 16:32 | Atualizado 24/07/2024 16:33

Uma das representantes do Brasil no tênis dos Jogos Olímpicos de Paris, Bia Haddad Maia treinou com a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, nesta quarta-feira (24), na quadra central Philippe Chatrier. O reencontro aconteceu no mesmo local em que as duas protagonizaram um grande duelo nas semifinais do Roland Garros de 2023, quando Swiatek, que viria a conquistar o torneio, venceu Haddad por 2 sets a 0 (6/2 e 7/6).

"Foi um treino de adaptação, uma oportunidade de treinar aqui, neste lugar, a energia, as memórias que tenho desta quadra são muito especiais. E a Iga, sem dúvidas, é a melhor jogadora dos últimos anos, a maior jogadora da atualidade no saibro. É um prazer grande treinar junto com ela, sempre que podemos, a gente treina juntas. Agora é ajustar os últimos detalhes e se preparar bem para a primeira rodada", afirmou a brasileira.

Bia Haddad Maia fará sua estreia em Jogos Olímpicos. "Animada e ansiosa para jogar a primeira rodada, é uma experiência nova, tudo aqui dentro está sendo diferente, quero desfrutar ao máximo. Vou trabalhar muito para jogar bem a primeira rodada e, quem sabe, caminhar e conquistar uma medalha", afirmou. O torneio feminino de simples do tênis começa neste sábado (27).

