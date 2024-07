Rebeca Andrade, estrela da ginástica artística - Ricardo Bufollin / CBG

Publicado 25/07/2024 16:20

França - Rebeca Andrade submeteu à Federação Internacional de Ginástica (FIG) o salto Triplo Twist Yurchenko, que nunca foi realizado em competições oficiais. Se conseguir executá-lo na Olimpíada de Paris, ele será batizado em seu nome.

O Comitê Técnico Feminino analisou o vídeo de Rebeca performando o salto e concedeu um valor de dificuldade 6,0. Por meio das redes sociais, o perfil da FIG publicou o desenho do movimento. Confira abaixo:

Para levar o nome da ginasta, os elementos originais do salto devem ser concluídos sem falhas. Rebeca deve fazê-lo em pelo menos uma fase da competição.

No mês de julho, um vídeo publicado no canal do Time Brasil mostrou Rebeca treinando o Triplo Twist Yurchenko. Com o pedido, ela indica que tentará o salto nos Jogos Olímpicos de Paris.