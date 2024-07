Duda e Ana Patrícia lideram o ranking mundial feminino do vôlei de praia - Divulgação/FIVB

Publicado 25/07/2024 14:56

Rio - Se nos Jogos de Tóquio 2020 - disputados em 2021 devido à pandemia da Covid-19 - o vôlei de praia brasileiro passou em branco, em Paris, o cenário tem tudo para ser bem diferente. Dupla sensação nos últimos anos, número um do ranking e formada pela segunda vez após o último ciclo olímpico, Duda e Ana Patrícia vêm colecionando boas campanhas e são favoritas a um lugar no pódio.

Nas últimas Olimpíadas, elas jogaram ao lado de Ágatha e Rebecca, respectivamente, e sequer conquistaram medalhas. Duda caiu nas oitavas de final, e Ana Patrícia na fase seguinte. April Ross e Alexandra Klineman levaram o ouro no feminino. De lá para cá, no entanto, a dupla despontou.

Duda e Ana Patrícia conquistaram juntas o Mundial de Roma, a etapa de João Pessoa do Circuito Brasileiro e foram bronze na etapa de Paris do Circuito Mundial, todos esses em 2022, e em 2023 levaran o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. além de todas as etapas do Circuito Brasileiro. Elas já haviam jogado juntas em 2014, quando conquistaram o ouro nos Jogos da Juventude.

As atletas do vôlei de praia evitaram falar em um cenário de reconstrução da modalidade após passar em branco nos Jogos de Tóquio. Duda destacou a força do Brasil na areia. A dupla chega com status de recordista no país pelo desempenho no Circuito em 2023.

"Acho que até é injusto falar de uma reconstrução, porque olha todos os outros anos que o Brasil foi bem, não vai ser o Tóquio que vai apagar. E que pena que estávamos lá, né? A gente também não pode falar das outras duplas do potencial delas, pois todo mundo quer vencer a Olimpíada. É um ciclo muito importante e que nós nos preparamos muito. Para Paris, chegamos fortes e mais entrosadas", disse, ao O DIA.

As atletas do Praia Clube de Uberlândia tem estreia marcada para este domingo (28), contra a dupla formada por Malw e Elghobashy, do Egito. Ana Patrícia comentou um pouco sobre a preparação para a competição.



"A gente tem no calendário vários campeonatos, treinamos bastante também. Isso foi muito importante para nos dar ritmo de jogo antes das Olimpíadas e chegarmos somente concentradas em ajustar, treinar e, quem sabem conquistar a medalha. Esse é o grande foco", comentou.

Patrocinadas pelo Time Petrobras, Duda e Ana Patrícia estão concentradas no complexo de La Moselle, montado pela CBV em ação com o COB.