Mayra Aguiar está em busca de sua quarta medalha olímpicaAFP

Publicado 25/07/2024 14:55 | Atualizado 25/07/2024 15:21

A judoca Mayra Aguiar pegou uma "pedreira" em sua estreia nos Jogos Olímpicos de 2024. A definição do sorteio, que decidiu o chaveamento das disputas no judô nesta quinta-feira, colocou a italiana Alice Bellandi, atual número um do mundo, como sua adversária na competição na categoria até 78kg.

A brasileira passou direto pela primeira fase, mas não vai ter vida fácil em Paris quando entrar no tatame. Bronze em Londres-2012, Rio-2016 e também na última edição olímpica, realizada em Tóquio, em 2021, ela vai ter seu grande teste logo neste início de torneio na busca por sua quarta medalha.

Natasha Ferreira também vai ter trabalho pela categoria até 48kg. Ela terá em sua primeira luta, a cabeça de chave Natsumi Tsunoda, do Japão. Larissa Pimenta, até 52kg, enfrenta Djamila Silva, de Cabo Verde.

Medalhista de bronze em Pequim-2008, Ketleyn Quadros (até 63kg) encara Cristina Perez, da Espanha, enquanto a campeã olímpica Rafaela Silva (até 57 kg) começa em stand-by e pega a vencedora de Maysa Pardayrva, do Turcomenistão, e a chinesa Cai Qi.

Pelo masculino, Rafael Silva, o Baby, contou com a sorte na definição das chaves e só encara Teddy Riner em uma possível final. Assim, o sorteio definiu os adversário dos judocas brasileiros. Na categoria acima de 100kg, ele enfrenta Ushangi Kokauri, do Azerbaijão, na busca pela terceira medalha olímpica após os bronzes em Londres-2012 e Rio-2016.

Daniel Cargnin (até 73kg) enfrenta Ail Gjakova, do Kosovo, enquanto Guilherme Schimidt (até 81kg) pega Edi Sherifovski, da Macedônia. Michel Augusto encara Sebastian Rancho, da Costa Rica (até 60kg), e William Lima faz seu primeiro combate com Sardor Nurillaev (até 66kg). Mais dois brasileiros tiveram rivais definidos. Rafael Macedo (até 90kg) terá pela frente o holandês Noel Van T End e Leonardo Gonçalves (até 100kg) desafia Dzhafar Kostoev.