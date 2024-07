Jogadoras comemoram o primeiro gol da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/07/2024 16:10 | Atualizado 25/07/2024 16:25

Em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira feminina de futebol venceu a Nigéria por 1 a 0, com gol de Gabi Nunes, aos 37 minutos do primeiro tempo. A partida foi realizada na tarde desta quinta-feira (25), no estádio de Bordeaux. O jogo começou com as nigerianas criando boas chances e marcando bem, mas o time de Arthur Elias conseguiu abrir o marcador e controlar o jogo na segunda etapa.

O Brasil conquistou três pontos e fica na segunda posição do grupo C, atrás da Espanha, que venceu o Japão na estreia por 2 a 1. O próximo desafio da Seleção é contra o Japão neste domingo (28), às 12h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 14h, a Nigéria volta a campo para enfrentar as espanholas.

O jogo

O Brasil começou tentando chegar ao ataque através de lançamentos, mas desde o início, o sistema defensivo da Nigéria mostrava concentração na marcação. As primeiras grandes chances foram das adversárias, que tinham Ajibade como válvula de escape pela direita e exigiram duas ótimas defesas de Lorena, aos 15 minutos.

Depois, o time de Arthur Elias passou a tentar ser mais incisivo no ataque. Gabi Portilho, uma das atletas brasileira que mais buscava jogo, teve duas chances – na mais perigosa, recebeu cruzamento de Ludmila e chutou para fora. Aos 34 minutos, Marta marcou um gol que foi anulado por impedimento na origem da jogada. No lance seguinte, a Rainha enfiou grande bola para Gabi Nunes abrir o placar.

A segunda etapa começou com o Brasil impondo uma marcação melhor à do primeiro tempo e não deixando as adversárias jogarem. O time teve boas chances, com Gabi Nunes recebendo cruzamento de Gabi Portilho aos 15 minutos e um cruzamento de Marta, que acabou virando um chute e acertou a trave.

Minutos depois, foi a vez de Ludmila acumular oportunidades. Ela teve um chute bloqueado e o outro, quando a atacante chegava pela esquerda, atingiu a rede pelo lado de fora, aos 20 minutos da etapa final. Marta chegou a ter mais uma chance, em finalização dentro da área, obrigando uma defesa de Nnadozie.

No fim da partida, a Nigéria cresceu e pressionou a Seleção, com Ajibade finalizando da intermediária para defesa de Lorena e Abiodun chutando para fora. A goleira do Grêmio foi providencial. A equipe comandada por Randy Waldrum conseguiu escanteios em sequência no final, mas as bolas foram afastadas pela defesa brasileira.



Ficha técnica



NIGÉRIA 0 x 1 BRASIL



Local: Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux (FRA)

Data e hora: 25/7 (quinta-feira), às 14h (de Brasília)

Arbitragem: Yu-jeong Kim (Coreia do Sul)

Assistentes: Mi-suk Park (Coreia do Sul) e Joanna Charaktis (Austrália)



Gol: Gabi Nunes 37’/1ºT (BRA)



Cartões amarelos: Vitória Yaya (BRA)



NIGÉRIA: Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Blessing Demehin e Chidinma Okeke (Nicole Payne); Christy Ucheibe, Deborah Abiodun, Rasheedat Ajibade, Toni Payne (Uchenna Kanu) e Jennifer Echegini (Ifeoma Onumonu); Chinwendu Ihezuo (Esther Okoronkwo). Técnico: Randy Waldrum.

BRASIL: Lorena; Antônia Silva, Tarciane Lima, Rafaelle e Tamires (Yasmim); Marta, Vitória Yaya (Ana Vitória), Duda Sampaio e Ludmila (Jheniffer); Gabi Portilho e Gabi Nunes (Kerolin). Técnico: Arthur Elias.