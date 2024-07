Leoas comemoram vitória contra a Espanha na estreia do handebol feminino - AFP

Publicado 25/07/2024 17:51 | Atualizado 25/07/2024 17:51

Foi dada a largada para o Brasil na Olimpíada de Paris! Nesta quinta-feira (25), as seleções femininas de handebol e futebol estrearam com boas vitórias e os resultados positivos geraram memes dos internautas, que demonstraram, nas redes sociais, a ansiedade pelo início dos Jogos Olímpicos.

A vitória no handebol deixou os torcedores animados e agitou a manhã. "Virei fã de handebol depois desse jogo", afirmou uma pessoa. "Não são nem 11h e o Brasil já amassou um país europeu. Eu amo as Olimpíadas", disse outra.

"Ain é só uma vitória no Handebol, na primeira rodada, o que importa é a final" Eu aqui em casa pq a gente AMASSOU a Espanha no hand feminino: pic.twitter.com/McbCHI8RZJ

O desempenho da goleira Gabi foi essencial para derrotar a Espanha por 29 a 18. A página oficial do Time Brasil embarcou na brincadeira e pediu ajuda dos seguidores para produzir um meme exaltando a atleta.

A página também comemorou a vitória com uma brincadeira, mencionando as duas vitórias nos dois esportes diferentes.

2 jogos.

2 vitórias.



Ainda nem teve a abertura.



Como é bom ser brasileiro.#TimeBrasil pic.twitter.com/9m3zRycmFv — Time Brasil (@timebrasil) July 25, 2024

O fato de uma "Gabi" ter sido essencial nos resultados positivos em ambas as modalidades também cativou os internautas. "Gabi Moreschi no handebol, Gabi Nunes no futebol e teremos Gabi Guimarães no vôlei. Estou totalmente Gabilizada", brincou uma torcedora.