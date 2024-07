Vitor Roque em treino do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Publicado 26/07/2024 14:20

Espanha - Sem espaço no Barcelona na temporada passada, o atacante Vitor Roque, de 19 anos, vive a expectativa de como será agora com a chegada do treinador Hansi Flick, porém, o brasileiro não tem sua permanência garantida no clube espanhol. De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", o Al-Hilal teria entrado em contato com o Barça pelo brasileiro.

Segundo a publicação, o clube espanhol teria sinalizado positivamente sobre a possibilidade de vendê-lo. No entanto, o pedido pelo jovem teria sido de 40 milhões de euros (algo em torno de R$ 245,12 milhões), valor semelhante ao pago pelo Barcelona para tirar Vitor Roque do Athletico-PR.



A situação caminha para um acordo entre a equipe saudita e o Barcelona, porém, faltaria convencer Vitor Roque e o seu empresário Andre Cury. O atacante deseja seguir no futebol espanhol e acredita que pode ganhar espaço no elenco na próxima temporada.

Com graves problemas financeiros, o Barcelona corre atrás de novas receitas para se adequar ao Fair Play Financeiro da Liga Espanhola. O limite salarial do clube caiu quase pela metade. Com isso, a venda de Vitor Roque pode ser algo positivo para a equipe catalã.