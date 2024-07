O armário foi usado por Kobe na maior parte de sua carreira - CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O armário foi usado por Kobe na maior parte de sua carreiraCHARLY TRIBALLEAU / AFP

Publicado 26/07/2024 20:24

O armário de Kobe Bryant no Staples Center, ginásio que é a casa do Los Angeles Lakers, foi exposto nesta sexta-feira (26) em Nova York, como parte de um leilão de artigos esportivos da casa Sotheby's. O objeto, usado pelo jogador na maior parte de sua carreira nos Lakers, é a principal atração da venda pública, que termina no dia 2 de agosto.

Espera-se que o item chegue a um preço de US$ 1,5 milhão (R$ 8,4 milhões na cotação atual), e nesta sexta-feira os lances alcançaram os US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões).

Kobe, 18 vezes All-Star da NBA, nasceu em 1978 e morreu em um acidente de helicóptero em 2020, aos 41 anos. Ele passou toda sua carreira na NBA, de 1996 a 2016, nos Lakers.

Um funcionário da manutenção salvou o armário de ter sido jogado fora em 2018 durante as reformas do Staples Center, segundo a Sotheby's. Um colecionador americano adquiriu posteriormente a peça.

"O armário de Kobe Bryant no Staples Center é mais do que apenas uma peça de memorabilia, é uma relíquia sagrada de sua trajetória incomparável", disse Brian Wachter, chefe dos objetos de coleção modernos da Sotheby's. "Foi o santuário de Kobe entre conquistas e desafios, testemunha dos altos e baixos de sua carreira", afirmou.

O leilão da Sotheby's também inclui itens de ícones do esporte como Michael Jordan e Reggie Jackson, assim como de estrelas contemporâneas como Rafael Nadal e Stephen Curry.

O armário de Kobe ficará exposto ao público na Sotheby's Nova York até a próxima terça-feira (30), ao lado de uma camisa da seleção da Argentina autografada que Maradona usou na semifinal da Copa do Mundo de 1986 e os shorts que Jordan usou em seu último jogo.