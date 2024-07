Show de Lady Gaga, que deveria ser ao vivo, foi gravado e decepcionou fãs - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2024 18:46 | Atualizado 26/07/2024 20:12

Rio - Lady Gaga, de 38 anos, fez a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 nesta sexta-feira (26). Mas, para a surpresa dos fãs, o palco estava vazio e a cantora teve show exibido em um telão. Apesar de exibida nas transmissões, durante o início do evento ao vivo, a apresentação foi gravada cerca de três horas antes, às margens do rio Sena.

A diva performou no começo do desfile das delegações, usando um vestido longo preto e plumas rosas. A peça é assinada pela marca francesa Dior. Ela se apresentou ao lado de vários dançarinos em uma escadaria em frente ao Jardim Tino Rossi.

Os fãs não pouparam piadas sobre a artista, especialmente os brasileiros, que fizeram referência ao momento em que Gaga não veio ao Brasil para o Rock in Rio, em 2017: "Ela veio, mas saiu à francesa (risos)". "Até a Lady Gaga trabalhando remoto e as empresas querendo voltar pro presencial!", brincou uma internauta. "Paris não prometeu nada e entregou o que prometeu. Sensacional", outro criticou o país anfitrião. Mas, teve quem elogiou: "Povo pra reclamar, a pessoa nunca esta satisfeito com nada... está linda a abertura".

Pouco depois de a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ser exibida, Lady Gaga disse, nas redes sociais, que se sentiu grata pelo convite para cantar no evento. "Também me sinto honrada por ter sido convidada pelo comitê olímpico para cantar uma música francesa tão especial – uma música em homenagem aos franceses e sua história extraordinária na arte, na música e nos cinemas", complementou a cantora.