Anthony Martial deixou o Manchester United, da Inglaterra, após nove anosAFP

Publicado 18/09/2024 12:56

Grécia - Especulado nas últimas semanas para vestir a camisa do Flamengo, Anthony Martial foi anunciado nesta quarta-feira (18) como novo reforço do AEK Atenas, clube da primeira divisão da Grécia. O jogador estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Manchester United, da Inglaterra, após nove anos.

Martial assinou com o AEK até junho de 2027. No clube grego, receberá 2,5 milhões de libras (cerca de R$ 18 milhões) por temporada e terá um dos maiores salários do elenco.

O nome de Martial começou a ser ventilado no Flamengo após a lesão de Pedro, que só retornará aos gramados em 2025. No entanto, o Rubro-Negro optou por não avançar devido a questões físicas do jogador e financeiras.



Nas últimas três temporadas, o centroavante fez apenas 13 gols em 71 jogos disputados pelo United e foi emprestado ao Sevilha. Neste mesmo período, ele teve nove lesões. Os problemas físicos, inclusive, são parte da carreira do atleta.

Martial chegou a ter espaço na seleção francesa. Ele foi convocado para defender a equipe na Eurocopa de 2016. Na ocasião, a França foi finalista perdendo a decisão para Portugal.