Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 14:50

Rio - A modelo chilena, Daniella Chavez, fez um desabafo em suas redes sociais. A beldade afirmou que recebe diariamente conteúdo ofensivo e que seus críticos não tem a mesma conduta com mulheres que têm conteúdo semelhante ao seu. Ela também defendeu sua postura como figura pública nas redes.

"Todos os dias recebo mensagens de ódio, vibrações ruins, me tratam muito mal! E vejo essas mesmas pessoas demonstrando boas vibrações para outras mulheres. Nunca precisei ter um parceiro público para ser quem sou, nunca entrei em um reality show para que as pessoas me conhecessem, nunca me meti em escândalos, não ando com pessoas conhecidas. Cuidei do meu ambiente, fiz minha vida do jeito que eu queria", disse.

A beldade também criticou alguns perfis que segundo ela fazem sucesso atualmente, mas que tem conduta inapropriada. "Idolatram pessoas vazias e sem nada para contribuir, adoram ídolos que usam drogas. Me deixe em paz com o que eu faço, estou ótima e sozinha", concluiu.



Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.