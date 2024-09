Caio Paulista - Cesar Grecco / Palmeiras

Publicado 18/09/2024 15:49 | Atualizado 18/09/2024 15:55

Caio Paulista treinou normalmente com o Palmeiras nesta quarta-feira (18), um dia depois de sua ex-namorada ter prestado depoimento e registrado um boletim de ocorrência onde teria sido agredida pelo jogador, em 2023, quando tinham um relacionamento.



O Palmeiras está ciente do acontecimento, e, inclusive, se posicionou:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que, tão logo tomou conhecimento sobre a carta aberta publicada pela mãe de um dos filhos do atleta Caio Paulista em uma rede social, o jogador foi convocado pela diretoria para uma reunião, ocorrida na noite de sábado. Questionado a respeito do relato e das imagens divulgados, Caio Paulista negou ter cometido qualquer agressão e disse não haver processo ou investigação contra ele na esfera criminal. É de conhecimento público que o Palmeiras não tolera qualquer forma de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais. Todos os colaboradores do clube devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente, que preveem diferentes medidas punitivas, a depender da gravidade do fato e da comprovação penal. O Palmeiras seguirá acompanhando o caso com a devida atenção".