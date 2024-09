Stefano Pioli, ex-técnico do Milan - Divulgação/AC Milan

Publicado 18/09/2024 15:17

Arábia Saudita - Um dia após demitir o técnico Luís Castro, o Al-Nassr já tem novo treinador. Nesta quarta-feira (18), o time de Cristiano Ronaldo anunciou o italiano Stefano Pioli, de 58 anos, como substituto do português.

Pioli teve seu último trabalho no Milan, clube que comandou em cinco temporadas. No time italiano, encerrou um jejum de 11 anos ao conquistar o Campeonato Italiano na temporada 2021/22 e se despediu do cargo em maio deste ano.

A experiência no Al-Nassr será a primeira de Stefano Pioli fora da Itália. Desde que iniciou sua carreira em 2003, além do Milan, ele treinou times como como Inter de Milão, Fiorentina e Milan.