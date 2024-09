Torcedores do Atlético-MG fazem festa em Copacabana nesta quarta (18) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 18/09/2024 15:32 | Atualizado 18/09/2024 15:39

Rio - O Atlético-MG entra em campo diante do Fluminense nesta quarta-feira (18) em jogo decisivo da Libertadores da América. Apesar do confronto ser no Rio de Janeiro, a torcida do Galo estará em peso no Maracanã para apoiar o time durante os primeiros 90 minutos do embate pelas quartas de final.