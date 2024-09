Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 11:45 | Atualizado 19/09/2024 11:47

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, não está muito satisfeita com a conduta dos homens nos dias atuais. Ao comentar a postura atual das pessoas do sexo masculino, a beldade rotulou um tipo de comportamento que na opinião dela tem sido comum: "Princesos".

fotogaleria

"Essa essência que está se perdendo, que é o cavalheiro que te atende e te enche de cuidados, tem homens que se consideram "princesos", não é isso que os homens de verdade fazem, não estou falando só de questão financeira", contou em contato com o portal paraguaio "Extra".

O termo "princeso" usado de forma pejorativo tem o significado de rotular homens que desejam ser paparicados por suas suas parceiras. Na opinião de Eli, muitos estão querendo competir com as mulheres.



"O "princesos" querem competir com os seus parceiros, querem ser lisonjeados, não têm essa essência protetora. O homem tem que ser leal e tem que respeitar. Muitas vezes uma mulher se envolve com outra mulher quando na realidade está zangada com o homem que lhe deve fidelidade", concluiu a modelo.