A fachada do Espaço Vascaíno, localizada dentro de uma casa em Santa CatarinaReprodução / VascoTV

O torcedor Batista Freitas, de 70 anos, morador de Içara, sudeste de Santa Catarina, transformou parte do terreno da sua casa em um museu do Vasco da Gama. Desde a fachada até o interior, o "santuário", chamado de "Espaço Vascaíno", é decorado com referências ao clube e exposições da imensa coleção de itens e camisas do Cruz-maltino, como mostrou o canal "Vasco TV", em vídeo publicado nesta quarta-feira (18).

Além dos uniformes de diferentes épocas, o local possui quadros de ídolos e escalações históricas, réplicas de troféus e medalhas, estatuetas, brinquedos e moedas comemorativas. A entrada da sala possui a Cruz de Malta e a faixa diagonal.

Seu Batista conta que o projeto começou a tomar forma há dois anos, quando o acervo já era grande. "Em 2022, quando me aposentei, resolvi expandir mais a coleção, comprar mais camisas. Isso estava dentro da minha casa, em uma sala apropriada para isso. Construí uma sala especial para a gente fazer a disposição das peças que eu já tinha e algumas que eu já pensava em adquirir", disse.

Ele conta que a ideia por trás da construção do museu era receber amigos e vascaínos moradores da região, mas nunca pensou em abri-lo para visitação.

Um dos itens que mais orgulha Batista no acervo é o uniforme do goleiro Carlos Germano, um modelo de jogo feito especialmente para a final da Copa Libertadores 1998, conquistada pelo Vasco sobre o Barcelona de Guayaquil, do Equador. "Eu apresento para todos que vêm aqui, dizendo que essa é a camisa do nosso maior título", explica.

"Nunca vão entender esse amor porque a torcida do Vasco é diferenciada", argumenta. "O Vasco representa, para mim, uma paixão."