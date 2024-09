Daniel Ricciardo no GP da China - Andres Martinez Casares / POOL / AFP

Daniel Ricciardo no GP da ChinaAndres Martinez Casares / POOL / AFP

Publicado 19/09/2024 10:10

Rio - Daniel Ricciardo vive os últimos dias na Fórmula 1. O piloto australiano, de 35 anos, não deve renovar o contrato com RB para a próxima temporada e pode ser substituído nas últimas provas de 2024. Segundo o ex-piloto alemão Ralf Schumacher, o GP de Singapura deve ser o último do veterano na principal categoria de automobilismo.

O nome mais cotado para ocupar o seu lugar é Liam Lawson, piloto da academia de jovens da RBR. No ano passado, o novato substituiu Daniel Ricciardo em cinco etapas após o australiano fraturar a mão durante uma batida no GP da Holanda. Lawson chegou a anotar dois pontos em Singapura e recebeu elogios pelo bom desempenho.

"Parece que Singapura será a última corrida de Daniel Ricciardo. Liam Lawson irá pilotar de agora em diante. Isso é, provavelmente, parte do contrato, caso contrário a RBR teria o perdido", disse Ralf Schumacher em entrevista ao canal "Sky Sports".

A RB planeja rejuvenescer a equipe para a próxima temporada e não descarta dar oportunidade para um piloto mais jovem, seguindo o caminho de equipes como Mercedes e Haas. Para a próxima temporada, a RB tem apenas uma vaga garantida no grid com o japonês Yuki Tsunoda. O companheiro do piloto ainda não foi definido.