Sob o comando de Dorival Júnior, Brasil disputou dois jogos em setembroRafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/09/2024 12:10

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (19) o ranking masculino de seleções, atualizado após a última Data Fifa, em que o Brasil entrou em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com uma vitória e uma derrota, o time de Dorival Júnior manteve o quinto lugar geral na lista das seleções. A Argentina continua na liderança.

A equipe nacional soma 1.772,02 pontos, contra 1.817,28 da Inglaterra, a quarta colocada da lista. A Argentina, atual campeã mundial e da Copa América, apresenta 1.889,02 e viu cair a diferença para a vice-líder França (1.851,92). Em terceiro aparece a Espanha (1.836,42), atual campeã da Eurocopa.



Atrás do Brasil vêm Bélgica, Holanda, Portugal, Colômbia e Itália. Não houve nenhuma mudança no Top 15 do ranking. A primeira alteração aconteceu somente no 16º posto, que agora conta com o Japão. O time japonês subiu duas posições e desbancou México e Estados Unidos.



O ranking foi atualizado com base nas 184 partidas disputadas pelas seleções desde o dia 18 de julho, data da atualização anterior da lista. A próxima vai acontecer no dia 24 de outubro.



No período relativo ao ranking atual, a seleção brasileira disputou duas partidas pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O time superou o Equador por 1 a 0, em casa, e perdeu para o Paraguai, pelo placar simples, fora de casa.



O time nacional volta a campo em outubro para mais duas rodadas das Eliminatórias. No dia 10, o adversário será o Chile em Santiago. Na sequência, os brasileiros vão duelar com o Peru, em Brasília, no dia 15. A lista de convocados será anunciada no dia 27 deste mês.



Confira o ranking masculino da Fifa

1º - Argentina, 1.889,02



2º - França, 1.851,92



3º - Espanha, 1.836,42



4º - Inglaterra, 1.817,28



5º - Brasil, 1.772,02



6º - Bélgica, 1.768,14



7º - Holanda, 1.759,95



8º - Portugal, 1.752,14



9º - Colômbia, 1.738,72



10º - Itália, 1.726,31



11º - Uruguai, 1.701,34



12º - Croácia, 1.699,60



13º - Alemanha, 1.692,19



14º - Marrocos, 1.676,14



15º - Suíça, 1.641



16º - Japão, 1.639,60



17º - México, 1.635,66



18º - EUA, 1.632,19



19º - Irã, 1.622,92



20º - Dinamarca, 1.621,70