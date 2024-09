Endrick soma dois gols em seis partidas pelo Real Madrid - AFP

Publicado 23/09/2024 15:26 | Atualizado 23/09/2024 15:29

Espanha - Atacante do Real Madrid, Endrick tem sido alvo de elogios da imprensa espanhola. Desta vez, o jornal 'Marca' exaltou o físico do garoto de 18 anos. No último sábado (21), inclusive, o brasileiro teve intensa disputa de bola com o defensor do Espanyol antes de sofrer pênalti na reta final da goleada por 4 a 1 no Santiago Bernabéu