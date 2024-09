Jorginho em treino do Coritiba - JP Pacheco | Coritiba

Publicado 23/09/2024 13:50

Rio - Ex-jogador da seleção brasileira e atualmente treinador do Coritiba, Jorginho, fez muitos elogios à SAF do clube paranaense. O treinador, inclusive, comparou o atual estágio com Coxa com o Vasco, clube que trabalho em 2022, quando o Cruz-Maltino estava iniciando o processo junto da 777 Partners.

"O Vasco, naquela oportunidade, teve a chance de estar com uma SAF, mas as coisas não deram tão certo assim como a gente imaginava. O Pedrinho subiu, e eles estão num processo de muita organização. É o que está acontecendo aqui no Coritiba. Não quero julgar ninguém, mas acho a nossa SAF muito mais séria, pés no chão, e principalmente os profissionais contratados aqui, que são de altíssimo nível", disse.

Atualmente, o Coxa está apenas na oitava posição na Série B, porém, Jorginho alimenta esperanças de um acesso e mostrou esperança em relação aos próximos anos do clube paranaense.

"Se o Coritiba subir, e a gente vai brigar por isso, a possibilidade de se manter na primeira divisão é muito grande, porque tem uma torcida forte, que em casa vira realmente um alçapão e presenciei isso em 2019. E se isso acontecer, a gente ganha de vez a confiança e o carinho do torcedor, e se seguir junto desta forma, com uma estrutura montada pela SAF, teremos um futuro muito melhor do que a gente teve nos anos passados", concluiu.