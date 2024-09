John Textor, dono da SAF do Botafogo, também gere o Lyon, da França - Divulgação/Lyon

Publicado 23/09/2024 11:55 | Atualizado 23/09/2024 11:56

Rio - Dono da SAF do Botafogo, John Textor perdeu a disputa pela compra do Everton, da Inglaterra. O empresário americano foi superado pelo Grupo Friedkin, que gerencia a Roma, da Itália. O consórcio do empresário Dan Friedkin vai adquirir toda a participação do iraniano Farhad Moshiri no clube inglês.

O iraniano Farhad Moshiri possuía 94% das ações do Everton. A negociação ainda não está concretizada e depende da aprovação da Premier League, da Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês), e da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.

John Textor desejava mudar de clube na Inglaterra. O dono da SAF do Botafogo também administra o Crystal Palace, mas planejava vender as ações para adquirir o tradicional clube inglês, que vive uma fase ruim nos últimos anos, sendo ameaçado constantemente pelo rebaixamento.

Além de John Textor, o Everton chegou a despertar interesse da 777 Partners, mas a compra foi cancelada, em junho. Na época, as acusações de fraude contra a empresa gerou a reprovação da Premier League, da Federação Inglesa e da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.