Vini Jr voltou a ser alvo de ataques na EspanhaAFP

Publicado 23/09/2024 10:49

afirmou que não houve racismo no simbólico caso no estádio Mestalla, em maio de 2023.

O ex-presidente do Valencia, Paco Roig, criticou duramente Vini Jr pela postura em campo. Com agressões verbais ao brasileiro do Real Madrid, o espanhol de 85 anos ainda, em maio de 2023.

"Ele (Vini Jr.) será um grande jogador, mas é uma pessoa de m... Sempre indo ao árbitro. Eu fui à América do Sul 20 ou 30 vezes e nunca aconteceu nada comigo. Eu vou lá com humildade e falo com carinho. Eu não posso ir lá dizendo que sou o conquistador. Esse cara não pode ser assim", afirmou Roig em entrevista ao jornal 'Relevo'.

Sobre o caso de racismo no Mestalla, o ex-dirigente defendeu a torcida do Valencia, apesar de admitir ter ouvido os xingamentos racistas de 'macaco'. E culpou Vini Jr pela postura às provocações recebidas.



"Escalou a cerca no Mestalla e disse 'você me chamou de filho da p*ta'. Eu estava no Mestalla naquele dia com meu neto e meu filho. Eu pensei que o chamavam de macaco. Mas não. E eu disse ao meu neto, 'o que eles estão dizendo?', e ele respondeu: 'Eles estão dizendo que (ele é) estúpido'", disse.



Em mais uma declaração com teor de preconceito, citou Romário, que jogou no Valencia, e atacou o Real Madrid.



"Antes não havia tais problemas ou eu não notava. Romário era meio negro e não tinha problemas. É que em Madri tem esse cara (Vini Jr), que... eu chamo Madri de 'Verdadeiro Imigrante'", completou.



O racismo sofrido por Vini Jr



Alvo constante de ataques na Espanha, Vini Jr teve o ápice dos ataques quando parte da torcida o chamou de "mono" (macaco, em espanhol), durante jogo entre Real Madrid e Valencia, em 2023. O caso ocorreu em 21 de maio de 2023, pelo Campeonato Espanhol.