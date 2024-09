Neymar em recuperação para voltar aos gramados - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 23/09/2024 10:22

Rio - O atacante Neymar, de 32 anos, defendeu que a Arábia Saudita possa sediar uma Copa do Mundo. O país do Oriente Médio oficializou em julho a candidatura para o Mundial de 2034 e espera a confirmação da escolha da sede que deverá sair ainda neste ano.

"Feliz de ter a Copa do Mundo aqui na Arábia Saudita. Acho que vai ser uma Copa muito surpreendente, para as pessoas do muito inteiro poderem conhecer mais a cultura saudita e o país. Acho que vai ser uma bela de uma experiência. Espero estar aqui presente com todos. Estou muito feliz pelo país. Acho que o país merece esse reconhecimento, essa oportunidade de poder sediar uma Copa do Mundo", disse o brasileiro em vídeo publicado nas redes sociais do Al-Hilal, nesta segunda-feira, em comemoração ao Dia Nacional Saudita.



O futebol saudita tem feito grandes investimentos. Recentemente, alguns jogadores que atuavam no futebol europeu acabaram sendo contratados por equipes do país. Os maiores exemplos são Neymar, do Al-Hilal, e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr.



O brasileiro pouco atuou no futebol saudita já que sofreu uma grave lesão defendendo a seleção brasileira em outubro do ano passado. Neymar está em fase final de recuperação de uma operação no joelho esquerdo, mas ainda não tem previsão de retorno.