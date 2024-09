Jogadores chamaram o atendimento médico com urgência na hora que Ter Stegen caiu - JOSE JORDAN / AFP

Publicado 23/09/2024 11:47

O goleiro alemão Marc-André ter Stegen, do Barcelona, sofreu uma grave lesão no último domingo (22), durante a vitória por 5 a 1 contra o Villarreal pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. Após pular para disputar uma bola, o jogador caiu mal no gramado e sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, informou o clube. Ele deve ficar fora por até oito meses e pode ser um desfalque para o restante da temporada.





Após o lance, que aconteceu no final do primeiro tempo, os jogadores pediram atendimento médico imediato. O alemão, de 32 anos, deixou o campo de maca e chorando, antes de ser substituído por Iñaki Peña.

Ter Stegen foi revelado pelo Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, em 2010 e chegou ao Barcelona em 2014. O goleiro possui 289 partidas com a camisa blaugrana, o terceiro da posição com mais jogos na história do clube, e participou das conquistas de cinco Campeonatos Espanhóis, cinco Copas do Rei e uma Liga dos Campeões.

Apesar de ter perdido um dos seus melhores atletas, o Barcelona segue na primeira colocação da competição, com seis vitórias em seis jogos. O clube, no entanto, estreou na Liga dos Campeões 2024-25 com derrota para o Monaco, da França, por 2 a 1 na última quinta-feira (19).