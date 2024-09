Rafael Paiva acredita que Vasco pode disputar com força máxima tanto a Copa do Brasil quanto o Brasileirão - Reprodução/Vasco TV

Publicado 23/09/2024 09:41

no domingo (29), contra o Cruzeiro, mesmo com o confronto de ida da semifinal, contra o Atlético-MG, logo na sequência, também em Belo Horizonte (a CBF ainda vai confirmar se será no dia 2 ou 3).

Mesmo no meio da tabela com a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras , o Vasco não pretende abrir mão do Brasileirão para priorizar a Copa do Brasil. Por isso, o técnico Rafael Paiva já avisou que tentará mandar força máxima(a CBF ainda vai confirmar se será no dia 2 ou 3).

O Cruz-Maltino está em décimo lugar, a sete pontos do G-6, que tem o Bahia em sexto, com 42 pontos e um jogo a mais. O objetivo de Paiva no Brasileirão ainda segue alcançar a melhor colocação possível, apesar de o clube estar a quatro jogos de um título relevante após 13 anos e de uma vaga Libertadores pela Copa do Brasil.



"O Vasco não tem que escolher, tem que jogar todo jogo como final. Precisa dar uma resposta, queremos ficar bem colocados na tabela (do Brasileirão) e não vamos priorizar a Copa do Brasil, vamos com força máxima em todos os jogos", avisou.



O fato de haver um período sem jogos em outubro também pode ajudar nessa opção de não abdicar do Brasileirão. Depois de enfrentar os dois mineiros, o Cruz-Maltino terá um jogo contra o Juventude, no dia 5, em São Januário, e depois só volta a campo em 17 de outubro, no jogo de volta da semifinal contra o Atlético-MG.



Os próximos jogos do Vasco



Cruzeiro x Vasco - 29/9, às 18h30 (Brasileirão)

Atlético-MG x Vasco - 2 ou 3/10, horário a definir (Copa do Brasil)

Vasco x Juventude - 5/10, às 21h (Brasileirão)

Vasco x Atlético-MG - 17 ou 18/10 (Copa do Brasil)