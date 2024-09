Philippe Coutinho disputou a sexta partida desde o retorno ao Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 23/09/2024 14:11

"Coutinho fez um grande jogo, é um jogador que pensa diferente da maioria, tem capacidade técnica e interpretativa do jogo. Está se sentindo confiante. O plano é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo, independentemente se vai começar ou não. É um processo", avaliou o técnico Rafael Paiva.

Foram 33 minutos em campo, fora os acréscimos, ainda abaixo dos 69 que disputou contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.



Ainda assim, foi mais participativo, encontrou espaços para fazer o time atacar e distribuiu as jogadas no meio de campo. Conseguiu 34 ações com a bola, o maior número depois das 55 quando foi titular contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil. Após mais de um mês parado por causa de uma lesão na coxa esquerda e ao ser diagnosticado com covid-19 , Coutinho fez a segunda partida desde que voltou a jogar., fora os acréscimos, ainda abaixo dos 69 que disputou contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.Ainda assim, foi mais participativo, encontrou espaços para fazer o time atacar e distribuiu as jogadas no meio de campo., o maior número depois das 55 quando foi titular contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

Mesmo jogando por apenas 33 minutos, Philippe Coutinho foi o 2° jogador com mais ações progressivas (8) em Vasco da Gama 0 x 1 Palmeiras. Ao todo, o cria efetuou 4 passes progressivos e 4 conduções progressivas. Payet foi o líder, com 7 passes progressivos e 3 conduções progressivas em 57 minutos.



Contra o Palmeiras, também teve o segundo melhor desempenho de passes certos (80%) desde a estreia, sendo um deles decisivo dos 20 que deu ao todo. Apesar das nove perdas de bola, ele ganhou seis de 10 duelos. Os números são do 'Sofascore'.

Ele ainda sofreu três faltas. Em uma delas, fez a jogada mais bonita do jogo, ao passar a bola por debaixo das pernas do marcador e arrancar até ser parado.

A possibilidade de Coutinho e Payet juntos



Apesar do bom desempenho, não conseguiu ajudar o Vasco a buscar o empate ou a virada. E assim, completou o sexto jogo sem vencer desde o retorno. Foram três derrotas e três empates.

Com apenas duas partidas como titular, Coutinho mais uma vez entrou no lugar de Payet. A possibilidade de os dois meias jogarem juntos ainda é pequena nesse primeiro momento, mas não é descartada por Rafael Paiva, a depender da evolução do meia.



"A gente não tem dúvida que os dois jogadores juntos vão dar qualidade técnica absurda, mas o jogo também tem a parte defensiva, as transições. A gente sabe que pode sofrer muito com os dois juntos. O primeiro objetivo é manter Coutinho o máximo possível (em campo), até ele aguentar próximo de um jogo inteiro", explicou.