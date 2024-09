Rafael Paiva conseguiu tirar o Vasco da briga pelo Z-4 e colocar o clube na parte de cima da tabela - Leandro Amorim/vasco

Publicado 21/09/2024 08:39 | Atualizado 21/09/2024 08:40

Rio - Com apenas uma derrota nos últimos dez jogos, o Vasco vem embalado para quebrar um longo tabu contra o Palmeiras. O Cruz-Maltino não vence o adversário deste domingo (22) há quase nove anos. A bola para o confronto rola às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.

O duelo aconteceu no Brasileirão de 2015, quando o Gigante da Colina foi até o Allianz Parque e saiu de São Paulo com a vitória por 2 a 0, com gols de Rafael Silva e Nenê. O triunfo, inclusive, é o único do clube carioca no novo estádio do Verdão. Depois disso, foram 11 jogos entre as equipes, com sete vitórias dos paulistas e quatro empates.



A grande fase vivida pelos comandados de Rafael Paiva pode ser trunfo para finalmente conseguir derrotar o Palmeiras. Pelo Brasileirão, o último revés aconteceu no final de julho - 1 a 0 para o Grêmio -, enquanto na Copa do Brasil, a outra competição que disputa, o Cruz-Maltino voltou à semifinal do torneio após 13 anos.

Em caso de vitória, o Vasco pode se reaproximar do G-6. Em nono, com 35 pontos, o clube está a sete atrás do Bahia, primeiro time que abre a zona de classificação para a Libertadores. O Palmeiras, por sua vez, quer continuar colado no líder Botafogo. Apenas três pontos separam os paulistas do Glorioso.