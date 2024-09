No Vasco desde agosto de 2023, Vegetti soma 61 jogos, 28 gols e três assistências pelo clube - Thiago Ribeiro / AGIF / Estadão Conteúdo

No Vasco desde agosto de 2023, Vegetti soma 61 jogos, 28 gols e três assistências pelo clubeThiago Ribeiro / AGIF / Estadão Conteúdo

Publicado 19/09/2024 19:02 | Atualizado 19/09/2024 19:03

Rio - Um dos líderes do elenco e o artilheiro do Vasco , Pablo Vegetti abriu conversas para renovar contrato com o clube carioca. Atualmente, o vínculo com o camisa 99 é válido até o fim de 2025. As informações são do site 'ge'.

Leia mais: Vasco recebe sondagens de clubes europeus por Rayan

A diretoria negocia, ainda em estágio inicial, com os representantes do centroavante para debater a extensão do acordo a partir de 2026. Na última semana, inclusive, ele revelou o desejo de se aposentar no Cruz-Maltino.

Em janeiro, Vegetti entrará no último ano de contrato com o Gigante da Colina. No entanto, há uma cláusula de renovação automática até o fim de 2026 caso atue em pelo menos 60% dos jogos da equipe no ano que vem.



Leia mais: Jair celebra retorno aos treinos com o elenco do Vasco

No Vasco desde agosto de 2023, o argentino soma 61 jogos pelo clube, com 28 gols e três assistências. Nesta temporada, é o artilheiro da Copa do Brasil e está na briga para ser o principal goleador do Campeonato Brasileiro.