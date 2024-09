Rayan fez um dos gols do Vasco contra o Criciúma, neste domingo (18), fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Rayan fez um dos gols do Vasco contra o Criciúma, neste domingo (18), fora de casa, pela 23ª rodada do BrasileirãoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 19/09/2024 14:44 | Atualizado 19/09/2024 14:45

Rio - O Vasco recebeu sondagens de clubes da Europa pelo atacante Rayan. O jogador, de 18 anos, é uma das grandes promessas da base cruz-maltina e tem contrato somente até dezembro de 2025. A informação é do canal 'Atenção, Vascaínos!'.

No total, sete clubes demonstraram interesse no jovem: Fiorentina e Milan, da Itália, Porto, Real Bétis, da Espanha, Aston Villa, da Inglaterra, Lyon, da França, e uma equipe da Arábia Saudita que não teve o nome revelado.



Após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho admitiu que poderá vender o atleta para colocar as finanças do clube em ordem.



"O clube gera algumas receitas e precisa gerar mais para honrar os compromissos e salários em dia. O Rayan é um ativo do clube. Obviamente alguns clubes procuram, tem interesse e a gente avalia a proposta com muito carinho. Um jogador que pode render bons frutos , não só momentaneamente, mas também para o futuro, financeiramente. Há conversas", afirmou o mandatário.

Rayan ganhou suas primeiras oportunidades na equipe profissional em 2023, mas somente neste ano começou a ter mais destaque. São 24 partidas, dois gols e uma assistência na temporada. O bom desempenho no Gigante da Colina também refletiu na Seleção. Pela equipe sub-20 balançou a rede duas vezes nos amistosos contra o México, em São Januário, no início de setembro.