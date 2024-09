David soma 38 jogos, sete gols e quatro assistências pelo Vasco nesta temporada - Leandro Amorim / Vasco da Gama

David soma 38 jogos, sete gols e quatro assistências pelo Vasco nesta temporadaLeandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 20/09/2024 18:53

Leia mais: Dirigente confirma que Vasco mandará semi da Copa do Brasil em São Januário



O camisa 7 entrou em campo em 38 dos 46 jogos do Gigante da Colina nesta temporada. O time comandado pelo técnico Rafael Paiva tem, no máximo, mais 17 a cumprir. Mesmo que não atue até dezembro, terminará o ano com a participação necessária para ser adquirido, segundo o site 'ge'.



Do lado colorado, a situação é vista com tranquilidade, já que está assegurada no contrato de empréstimo. O camisa 7 entrou em campo em 38 dos 46 jogos do Gigante da Colina nesta temporada. O time comandado pelo técnico Rafael Paiva tem, no máximo, mais 17 a cumprir. Mesmo que não atue até dezembro, terminará o ano com a participação necessária para ser adquirido, segundo o site 'ge'.Do lado colorado, a situação é vista com tranquilidade, já que está assegurada no contrato de empréstimo.