Galvão BuenoJoão Cotta/Globo

Publicado 23/09/2024 13:00

Galvão Bueno na Globo chegará ao fim em dezembro. De acordo com a "Folha de São Paulo", narrador e emissora decidiram optar pela não renovação do vínculo para 2025. Será a saída definitiva do locutor, que se afastou das narrações na TV após a Copa do Mundo de 2022. Rio - A história dena Globo chegará ao fim em dezembro. De acordo com a "Folha de São Paulo",. Será a saída definitiva do locutor, que se afastou das narrações na TV após a Copa do Mundo de 2022.

Galvão ainda terá últimos compromissos a cumprir com a Globo. Ele comandará um reality show ao lado de Karine Alves em busca de um novo narrador para a emissora, além de quadros no Esporte Espetacular e um especial de fim de ano. Nos próximos meses,. Eleao lado de Karine Alves em busca de um novo narrador para a emissora, além de quadros no Esporte Espetacular e um especial de fim de ano.

Após deixar a Globo, Galvão focará no crescimento de seu canal no YouTube. Em 2024, o locutor deixou o projeto em segundo plano por conta dos compromissos com a Globo.

A emissora vem utilizando Galvão em sua parte comercial desde que ele deixou as narrações. Neste ano, voltou a aproveitá-lo na TV durante a Olimpíada de Paris, no programa "Central Olímpica", comandado por Tadeu Schmidt. Além disso, o narrador ganhou um quadro no "É de Casa".