RodriAFP

Publicado 23/09/2024 14:58

Craque da equipe do Manchester City e concorrente do brasileiro Vini Jr. pela bola de ouro, Rodri se lesionou na partida de domingo (22), contra o Arsenal. O volante machucou o joelho direito e pode perder o restante da temporada 24/25. Segundo os jornais "Marca" e "AS", a lesão é grave e se trata de uma ruptura do ligamento cruzado.

O espanhol se chocou com Thomas Partey, volante do Arsenal, e deixou a partida aos 21 minutos do primeiro tempo. Os veículos espanhóis informam que Rodri viajou para Madri, onde realizou exames e foi constatada a ruptura do ligamento cruzado do joelho direito.

Vale lembrar, que há uma semana atrás, o jogador falou sobre uma possível greve por parte do elenco do Manchester City, e reclamou sobre a carga alta de jogos na temporada. O concorrente de ViniJr, pelo prêmio da Bola de Ouro 2024, deverá encerrar esta temporada com somente três partidas disputadas.