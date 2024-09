Felipe Massa e Michael Schumacher foram companheiros na Ferrari - Antonio Scorza / AFP

Publicado 23/09/2024 17:29

Michael Schumacher na Ferrari, Felipe Massa falou sobre o estado de saúde do amigo, que foi blindado dos holofotes pela família desde que sofreu um acidente de esqui, em 2013. O brasileiro contou que costuma receber atualizações sobre a situação do heptacampeão. Rio - Ex-companheiro dena Ferrari,falou sobre o estado de saúde do amigo, que foi blindado dos holofotes pela família desde que sofreu um acidente de esqui, em 2013. O brasileiro contou que

“É muito triste o que aconteceu com ele. É um piloto exemplar para tantas categorias, para tantos fãs do automobilismo, para a torcida que ele tinha. Eu acompanhei isso de perto, sendo um fã dele e ele como meu companheiro de equipe […] foi uma tristeza muito grande o que aconteceu com ele. Eu tinha muito contato com ele, menos com a família dele, e respeito 100% essa vontade que eles têm de deixar ele fechado, preservado. Logicamente ele não está bem porque é muito claro para todos nós, foi um acidente muito sério”, disse Massa em entrevista à CNN Brasil.

O brasileiro recebe informações sobre Schumacher através de Jean Todt, ex-presidente da FIA e amigo do alemão, que costuma visitá-lo com frequência. Segundo a Massa, a família de Schumacher chegou a dar autorização para que ele visitasse o ex-companheiro.

“Foi sim [permitido]. Eu sei como ele está através de outras pessoas como o Jean Todt, que é uma pessoa que está sempre na casa do Schumacher e tem uma relação muito boa com a família, tanto com a esposa, a Corinna Schumacher, e com os filhos também. Então eu sei como as coisas estão indo através de outras pessoas. Respeito totalmente a decisão da família”, completou.

Michael Schumacher vive em reclusão há mais de 10 anos, desde que sofreu um acidente de esqui nos Alpes Franceses no dia 29 de dezembro de 2013. Ele não foi mais visto publicamente e a família não revela nenhuma informação sobre seu estado de saúde, num dos maiores mistérios do esporte atualmente.