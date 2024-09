Lucas Moura em ação contra o Botafogo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Lucas Moura em ação contra o Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 23/09/2024 17:15

Um dos principais jogadores do São Paulo, Lucas Moura projetou o duelo de volta com o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores e reforçou que espera uma mudança de postura da equipe em relação ao jogo de ida. No Nilton Santos, o confronto terminou empatado sem gols , mas com amplo domínio alvinegro.

Leia mais: Cuiabano, Eduardo e Júnior Santos treinam com o elenco do Botafogo



"Sabíamos que era uma decisão de dois jogos, então focamos em não levar gol. Em mata-mata precisamos classificar, não dar show. Conseguimos um resultado interessante", declarou o meia-atacante na zona mista após a derrota para o Internacional, no último domingo (22).



"Agora é outro jogo, outra história, outro estádio, diante do nosso torcedor. Não podemos repetir o primeiro tempo que fizemos no Nilton Santos. Sabemos da nossa força dentro de casa", ressaltou.



O camisa 7, que nunca havia disputado a Libertadores da América na carreira, destacou que será "um jogo diferente e especial". "Sabíamos que era uma decisão de dois jogos, então focamos em não levar gol. Em mata-mata precisamos classificar, não dar show. Conseguimos um resultado interessante", declarou o meia-atacante na zona mista após a derrota para o Internacional, no último domingo (22)."Agora é outro jogo, outra história, outro estádio, diante do nosso torcedor. Não podemos repetir o primeiro tempo que fizemos no Nilton Santos. Sabemos da nossa força dentro de casa", ressaltou.O camisa 7, que nunca havia disputado a Libertadores da América na carreira, destacou que será "um jogo diferente e especial".