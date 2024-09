Thiago Silva é peça-chave no sistema defensivo do Fluminense - AFP

Publicado 24/09/2024 14:36

Rio - O Fluminense embarcou nesta terça-feira (24) rumo a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG nas quartas de final da Libertadores da América. A grande novidade é Thiago Silva, peça-chave no setor defensivo tricolor, que era dúvida para o confronto por causa de uma contusão no calcanhar esquerdo. As informações são do site 'ge'.

Por outro lado, Nonato está fora. O meio-campista se chocou com Marçal na reta final do segundo tempo do clássico no Maracanã e fraturou o nariz. Após avaliação médica, foi constatada a necessidade de uma correção cirúrgica

Fluminense e Atlético-MG duelam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes terá a vantagem do empate para avançar de fase. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.