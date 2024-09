Jogadores do Fluminense reunidos no gramado do Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/09/2024 22:02 | Atualizado 24/09/2024 22:04

Belo Horizonte - Mano Menezes deve repetir a escalação do jogo de ida contra o Atlético-MG para a segunda partida entre as equipes. Isso porque Thiago Silva viajou com o grupo e fica à disposição do técnico do Fluminense para o confronto da Libertadores.

O zagueiro machucou o calcanhar do pé esquerdo no primeiro jogo e precisou ser substituído no intervalo. Thiago, inclusive, foi desfalque na derrota para o Botafogo , pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (21).

Caso não inicie o jogo como titular, o provável substituto de Thiago Silva é Antonio Carlos. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Dessa forma, o provável Fluminense para enfrentar o Atlético-MG tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva (Antonio Carlos) e Diogo Barbosa; Martinelli, Facundo Bernal e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna e Kauã Elias.