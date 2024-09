Jogadores do Fluminense buscam a segunda semifinal seguida - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/09/2024 14:27

O Fluminense pode repetir outros campeões recentes da Libertadores e garantir vaga na semifinal no ano seguinte à conquista. Para isso, precisa de pelo menos um empate com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), já que venceu no Rio por 1 a 0.



Se conseguir o feito de ficar entre os quatro melhores do continente pelo segundo ano seguido, o Tricolor se igualará a quatro dos últimos seis campeões do torneio. Somente o rival Flamengo, em duas edições, não conseguiu brigar pelo bi até o fim do mata-mata.



Por outro lado, Palmeiras (duas vezes), Grêmio e River Plate alcançaram a semifinal, sendo que a equipe paulista foi a única que voltou a conquistar o título no ano seguinte.



Campeão de 2017, o Grêmio foi quem começou esse bom desempenho, mas acabou eliminado em 2018 na semifinal, para o River Plate. A equipe argentina, por sua vez, levantou o troféu e, em 2019, foi até a final, quando perdeu para o Flamengo.



Mas o Rubro-Negro não conseguiu defender a conquista em 2020 e caiu nas oitavas de final, para o Racing, da Argentina. E abriu caminho para o Palmeiras conquistar o título. Em 2021, o clube paulista voltou a ganhar, para no ano seguinte perder a vaga na final para o Athletico-PR.



Já em 2023, o Flamengo repetiu o que fez em 2020 e caiu nas oitavas de final, desta vez para o Olimpia, do Paraguai. O Fluminense sagrou-se campeão e agora, em 2024, está a um empate de nova semifinal.



Fluminense em semifinal de Libertadores



Se superar os mineiros no confronto das quartas, o Tricolor avançará pela terceira vez para a fase que define os finalistas. Além de 2023, quando enfrentou o Internacional, também esteve entre os quatro melhores na campanha de 2008, quando superou o Boca Juniors, mas acabou como vice ao perder nos pênaltis para a LDU.



Fantasma das quartas



Mas para conseguir avançar, o Fluminense terá de superar um retrospecto negativo. Em sua 10ª edição de Libertadores, foi eliminado mais mais vezes justamente nas quartas de final: três vezes.



Em 2012, o algoz foi o Boca Juniors, enquanto em 2013 foi o Olimpia. A última queda foi em 2023, para o Barcelona do Equador.

A outra participação em mata-mata foi em 2011, quando o Tricolor ficou nas oitavas ao perder para o Libertad. Já em 1971 e 1985 caiu na fase de grupos e, em 2022, na pré-Libertadores de 2022, para o Olimpia.