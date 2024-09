Kevin Serna em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Kevin Serna em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 24/09/2024 11:50 | Atualizado 24/09/2024 11:52

Rio - Pouco mais de dois meses após chegar ao Fluminense, Kevin Serna já conquistou seu espaço e tem vaga carimbada no time titular. Em entrevista ao "ge", o meia colombiano contou como foi seu rápido período de adaptação e afirmou que teve a ajuda do compatriota Jhon Arias durante todo processo.

"Ele me ajudou muito explicando como era a situação aqui. Mas muitos jogadores se aproximaram: Cano, Thiago Santos, Ganso. A verdade é que além de sabermos que são grandes jogadores, me impressionaram muito como pessoas. Agradeço pela ajuda que me deram", disse Serna.

VEJA TAMBÉM: Flu tem uma das maiores quedas de desempenho no returno do Brasileirão

Desde sua chegada, o camisa conquistou a confiança de Mano Menezes. Ele foi titular em 10 dos 12 jogos possíveis desde sua chegada, marcando um gol e dando duas assistências.

"O que sempre me caracterizou como pessoa e profissional foi a entrega. Deixar tudo em campo, subir, baixar, defender, me mover por todos os lados. Creio que a confiança do professor passa por aí, saber que conta com um jogador que vai correr. Às vezes até diz para eu parar de correr tanto (risos). Mas acho que é por aí. Trato de ajudar na defesa, porque muitas vezes nós atacantes sempre queremos estar à frente. Sempre gosto de ser muito atrevido, encarar. Acho que isso pode auxiliar na decisão do professor", explicou.

Jogo duro em BH

Nesta quarta (25), Serna terá a missão de ajudar o Fluminense a garantir vaga na semifinal da Libertadores. No entanto, o colombiano sabe que o jogo contra o Atlético-MG não será fácil.

"Jogos de Libertadores são assim, muito fechados. Sair em vantagem é algo bom. Sabemos que não vai ser fácil, eles vão sair propondo, para buscar o empate ou a vitória. Temos que fazer nosso trabalho e aproveitar prontamente os espaços que podem deixar. Espero poder fazer o mesmo (gol no Brasileiro), mas o mais importante é conseguirmos o resultado positivo", destacou o meia.

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor tem a vantagem do empate.