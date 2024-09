Brasileirão de 2024 tem muitos clubes na luta contra o rebaixamento - Reprodução

Brasileirão de 2024 tem muitos clubes na luta contra o rebaixamentoReprodução

Publicado 25/09/2024 14:11



Em dia agitado de Libertadores, duas partidas atrasadas do Brasileirão acontecem nesta quarta-feira. E o Fluminense , que busca uma vaga na semifinal do torneio continental contra o Atlético-MG às 19h, tem interesse em ambas, pois envolvem três adversários diretos contra o rebaixamento.

Grêmio x Criciúma e Red Bull Bragantino x Internacional também serão às 19h (de Brasília) e podem definir quem se distanciará ou seguirá próximo do Tricolor, que voltou ao Z-4 após perder o clássico para o Botafogo, por 1 a 0.



Bragantino, com 31 pontos, e Criciúma, com 29, atualmente possuem 26 jogos disputados, o mesmo número que o Fluminense, com 27 pontos. Já o Grêmio, com 31, tem 25 partidas.



Dos três, apenas os catarinenses poderiam ser ultrapassados pelo Tricolor na rodada do fim de semana, desde que não vençam fora de casa nesta quarta-feira. Já gaúchos e paulistas têm a oportunidade de abrir sete pontos de vantagem para o Tricolor.