Mano Menezes em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/09/2024 07:00 | Atualizado 25/09/2024 07:59

Rio - Na luta contra o rebaixamento para a Série B, o Fluminense vai passar por uma sequência de partidas nas próximas semanas e até meses em que um aproveitamento elevado será exigido para se livrar da queda para a Segundona. Nos próximos oito jogos, o Tricolor terá adversários em sua maioria "acessíveis" e devem decidir seu rumo no Brasileiro.

No domingo, o primeiro duelo é contra o Atlético-GO, lanterna da competição, fora de casa. De volta a zona do rebaixamento, o Fluminense não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória diante do Dragão. Depois, já em outubro, o Tricolor inicia o mês contra o Cruzeiro, no Maracanã, com a obrigação de buscar os três pontos.



Após a Data Fifa, o Fluminense terá o Flamengo pela frente, no Maracanã. O clássico é considerado um jogo complicado, mas com um aproveitamento bem ruim nas últimas partidas contra os rivais, o clube das Laranjeiras também terá uma pressão por um resultado positivo cotra o Rubro-Negro.



No último jogo de outubro, o Fluminense enfrenta o Vitória, adversário direto na luta contra o rebaixamento, em Salvador. Não há outro resultado esperado pelos tricolores que não seja uma vitória diante do clube baiano.



Abrindo novembro, o Fluminense recebe o Grêmio, no Maracanã, mais um adversário direto e que o clube carioca precisará exercer o fator mando de campo para buscar o resultado esperado. Na rodada seguinte, uma parada dura: o Internacional, em Porto Alegre. Pontuar nessa partida é algo bastante complicado.

Porém, depois, o clube das Laranjeiras encerra o mês com mais dois jogos no Maracanã, com a necessidade de vitória: o Fortaleza, que está na parte alta da tabela, e o Criciúma, adversário direto na luta contra o rebaixamento.