Fábio, do Fluminense, no jogo contra o Atlético-MG - Gledston Tavares / AFP

Publicado 25/09/2024 21:14

Belo Horizonte - Fábio não escondeu a insatisfação com a arbitragem após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0 , que culminou na eliminação do Fluminense da Libertadores. O goleiro acredita que houve falta em cima de Martinelli antes do segundo gol do Galo na partida.

"O que aconteceu aí no final. É o cara olhar o VAR e dar a falta, que foi falta muito antes na jogada em cima do Martinelli. É simples. O cara quer ser absoluto, aí fica difícil. A gente corre, luta. O Atlético até poderia até vencer o jogo de uma forma justa, por criação, por mérito, mas não do jeito que foi", disse Fábio, à Paramount+.

Na partida de ida, o Flu bateu o Galo por 1 a 0. Assim, se despediu da competição com uma derrota por 2 a 1 no placar agregado. Na próxima fase, o Atlético-MG enfrentará o River Plate, que eliminou o Colo-Colo (CHI). Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 23 e 30 de outubro.

Agora, a equipe de Mano Menezes foca no Brasileirão. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida é válida pela 28ª rodada do campeonato.