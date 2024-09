Mano Menezes, do Fluminense, no jogo contra o Atlético-MG - Douglas Magno/AFP

Publicado 25/09/2024 23:00

Belo Horizonte - Mano Menezes disse que o Fluminense nunca foi tão dominado como na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira (25), que eliminou o time da Libertadores . O treinador pontuou que o grupo sempre consegue respostas e e viu a partida desta noite como uma exceção do que tem acontecido até agora com o Tricolor.

"Desde que cheguei ao Fluminense, nós nunca fomos dominados como fomos dominados hoje. Sempre tivemos boas respostas dentro dos jogos. Sempre jogamos jogos muito iguais, até quando perdemos jogamos jogos bem jogados. Esse está entre a jogo é exceção do que aconteceu até agora. E eu sempre trato exceção como exceção, como o nome diz", destacou Mano Menezes, na entrevista coletiva.

De acordo com os dados da Conmebol, o Atlético-MG fechou a partida com 66% de posse de bola e 25 finalizações - sete no gol. Já o Fluminense chutou apenas três vezes, mas nenhuma da meta de Everson.

"Minha vida de técnico... Sempre procuro olhar para o jogo como um todo. Acho que quando um time é superior, como o Atlético-MG foi superior a nós, o problema da equipe foi tático, foi estratégico, foi global. E essa responsabilidade é minha. Sei que os jogadores fizeram todo o possível para dar o melhor de si, mas a gente nunca conseguiu resolver taticamente as questões do jogo que o Atlético nos impôs. É isso que a gente precisa analisar, mas precisamos reconhecer que perdemos para uma equipe que foi superior o tempo inteiro".

Na partida de ida, o Flu bateu o Galo por 1 a 0. Assim, o Tricolor caiu na competição com uma derrota por 2 a 1 no placar agregado.

Agenda

Agora, a equipe de Mano Menezes foca no Brasileirão. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida é válida pela 28ª rodada do campeonato.