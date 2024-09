Thiago Silva no jogo entre Atlético-MG e Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Belo Horizonte - Thiago Silva admitiu que não viu de onde Deyverson veio no primeiro gol do Atlético-MG. O centroavante conseguiu a cabeçada em cima do zagueiro e abriu o placar para o Galo na Arena MRV. Após a derrota por 2 a 0 na Arena MRV, que eliminou o Fluminense da Libertadores , o capitão também fez uma análise do confronto e ressaltou que o Tricolor não fez um bom jogo nesta quarta-feira (25).

"Acredito que passou a equipe que melhor propôs o jogo hoje. A gente não conseguiu. É difícil falar, o Deyverson obviamente foi determinante. No primeiro, ele cabeceia e pega na minha cabeça. Senão, a bola iria na mão do Fábio. Já tinha tirado algumas bolas, mas quando ele cabeceou, não vi de onde ele veio. Enfim, aconteceu o primeiro gol".

"Depois a pressão veio. O segundo era um pouco mais evitável, mas a gente não fez um bom jogo. Essa é a verdade. A gente fala tanto em merecimento. No primeiro confronto, foi mais ou menos igual. Hoje eu acho que eles tiveram uma melhor noite e foram premiados com a classificação. Agora é descansar e tentar tirar um pouco dessa situação no Campeonato Brasileiro".



Na partida de ida, o Flu bateu o Galo por 1 a 0 . Assim, se despediu da competição com uma derrota por 2 a 1 no placar agregado.

Agora, a equipe de Mano Menezes foca no Brasileirão. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida é válida pela 28ª rodada do campeonato.