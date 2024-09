O Fluminense foi completamente dominado pelo Atlético-MG - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/09/2024 21:31 | Atualizado 25/09/2024 21:32

Belo Horizonte - Na noite desta quarta-feira (25), o Fluminense perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0 na Arena MRV e foi eliminado da Libertadores. Deyverson anotou os gols do jogo, válido pelas quartas de final da competição. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Na partida de ida, o Flu bateu o Galo por 1 a 0 . Assim, se despediu da competição com uma derrota por 2 a 1 no placar agregado. Na próxima fase, o Atlético-MG enfrentará o River Plate, que eliminou o Colo-Colo (CHI). Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 23 e 30 de outubro.

Agora, a equipe de Mano Menezes foca no Brasileirão. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida é válida pela 28ª rodada do campeonato.